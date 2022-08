Psg Skriniar, lo slovacco non si muove: le ultime (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Inter ha dato la sua risposta al Psg per Skriniar, lo slovacco non si muove da Milano e la società è sicura di trattenerlo L’Inter ha dato la sua risposta al Psg per Skriniar, lo slovacco non si muove da Milano e la società è sicura di trattenerlo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, questa è la sensazione che ruota attorno al difensore centrale dei nerazzurri. Il Psg non lo molla, ma l’Inter fa muro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Inter ha dato la sua risposta al Psg per, lonon sida Milano e la società è sicura di trattenerlo L’Inter ha dato la sua risposta al Psg per, lonon sida Milano e la società è sicura di trattenerlo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, questa è la sensazione che ruota attorno al difensore centrale dei nerazzurri. Il Psg non lo molla, ma l’Inter fa muro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : +++@lequipe: #Skriniar al #Psg, cresce la fiducia nel club francese. Contatti con l'#Inter in corso+++ - FBiasin : #Inter, due cose: - L’#Inter lascerà partire #Gosens solo se il #BayerLeverkusen cambierà la formula d’acquisto (t… - SimoneTogna : Quindi: l’eventuale e presunto incontro per #Skriniar deve essersi tenuto per forza da un’altra parte. #psg #inter - CalcioNews24 : L'#Inter fa muro per #Skriniar ?? - inter_nato : Psg che non riesce a comprare #Skriniar da noi. Più ridicoli di noi. -