Proroga al taglio delle accise sui carburanti fino al 5 ottobre. Sconto di 30 centesimi per calmierare i prezzi di diesel e benzina (Di mercoledì 31 agosto 2022) Proroga al taglio delle accise sui carburanti fino al 5 ottobre: il Governo ha emanato un nuovo decreto per calmierare i prezzi di diesel e benzina. La misura è stata varata oggi dai ministri Franco e Cingolani e prevede uno Sconto di 30 centesimi esteso fino al 5 ottobre. Il prezzo del carburante è aumentato in modo esponenziale nella settimana compresa tra il 22 e il 28 agosto. Il costo del gasolio, infatti, ha ricominciato a superare quota 1,80 euro.

