Proiezione aerea Gli F-35B di Aeronautica e Marina insieme ad Alghero

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Continua l’impegno congiunto dell’militare e dellamilitare per sviluppare ulteriormente l’operatività dei propri F-35B. Ad, infatti, le due Forze armate hanno condotto un’esercitazione congiunta che ha visto testare la capacità air expeditionary dei caccia della Lockheed Martin. “Abbiamo ribadito ulteriormente come dobbiamo sfruttare ogni opportunità per esercitarci e per fa crescere le nostre capacità operative”, ha commentato il capo di Stato maggiore dell’, generale Luca Goretti, a cui ha fatto eco il comandante in capo della Squadra navale, ammiraglio Aurelio De Carolis: “Stiamo lavorando in modo molto stretto con i nostri fratelli e sorelle dell’, e l’attività di oggi ne è una chiara testimonianza”. In particolare, ha ...