Problemi in casa Juve, un titolare costretto ad uscire: la situazione (Di mercoledì 31 agosto 2022) La Juventus non trova pace sul fronte infortunati. I bianconeri si vedono privati, ancora una volta, di un titolare: il portiere Wojciech Szcz?sny. Il polacco, da poco rientrato nella lista dei disponibili, si è nuovamente infortunato durante la partita di questa sera tra Juventus e Spezia, ed è stato costretto ad uscire dal campo al minuto 43. Al suo posto, Mattia Perin. Wojciech Szcz?sny Juventus Nei prossimi giorni sapremo l’entità dell’infortunio. Giulio De Pino Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Lantus non trova pace sul fronte infortunati. I bianconeri si vedono privati, ancora una volta, di un: il portiere Wojciech Szcz?sny. Il polacco, da poco rientrato nella lista dei disponibili, si è nuovamente infortunato durante la partita di questa sera trantus e Spezia, ed è statoaddal campo al minuto 43. Al suo posto, Mattia Perin. Wojciech Szcz?snyntus Nei prossimi giorni sapremo l’entità dell’infortunio. Giulio De Pino

aleb912 : @doctor_milano Né l’uno né l’altro! È solo una brutta persona che non ha nemmeno i problemi della gente comune perc… - lerribaldo : È che quando l'ho commissionata mi han detto che era finito il tessuto arancio per la zampa destra, così mi hanno p… - simcapp : @luisellacost @Cartabiancarai3 Luisella come mai così acida? Problemi a casa? Partner non all'altezza della situazione? - IlCreatore7 : @Giul_Granato Io mi indigno per le.cavolate che scrivete . Perfetti qualunquisti,portatori di ricette che nn risolv… - mani72012 : @Anna_zapparoli_ Ti auguro di cuore di non avere mai problemi di salute e con qualche portatore di handicapp in casa. -