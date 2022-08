Privatizzare ma non troppo. Per Ita la spuntano Air France e Delta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non che al Tesoro ci fosse aria di bluff, ma quello che è certo è che le carte sono state sparigliate, sul filo di lana. E così, quella che fino a poche ore prima appariva una certezza si è trasformata in pochi minuti in una sorta di abbaglio. Poche righe stringate in un comunicato diffuso dal ministero dell’Economia a metà mattinata sono bastate a dare tutt’altra direzione e assetti nella cessione di Ita da parte dello Stato. LA SCELTA DEL GOVERNO Non sarà il tandem Msc-Lufthansa a mettere le zampe sulla compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, bensì il trio Delta-Air France insieme al fondo americano Certares. Il Tesoro, oggi socio al 100% di Ita, ha comunicato infatti che “ad esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di Ita, sarà avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non che al Tesoro ci fosse aria di bluff, ma quello che è certo è che le carte sono state sparigliate, sul filo di lana. E così, quella che fino a poche ore prima appariva una certezza si è trasformata in pochi minuti in una sorta di abbaglio. Poche righe stringate in un comunicato diffuso dal ministero dell’Economia a metà mattinata sono bastate a dare tutt’altra direzione e assetti nella cessione di Ita da parte dello Stato. LA SCELTA DEL GOVERNO Non sarà il tandem Msc-Lufthansa a mettere le zampe sulla compagnia nata dalle ceneri di Alitalia, bensì il trio-Airinsieme al fondo americano Certares. Il Tesoro, oggi socio al 100% di Ita, ha comunicato infatti che “ad esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di Ita, sarà avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato ...

