Prezzo del gas in calo, ma l'inverno sarà terribile Famiglie e imprese in ginocchio, mentre Gazprom brinda (Di mercoledì 31 agosto 2022) Prosegue la contrazione delle quotazioni del gas dopo il picco dei 346 euro al Mw/h di venerdì scorso. Al Ttf di Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Europa, il Prezzo del contratto in scadenza a ottobre è sceso sotto la soglia psicologica dei 300 euro e ha chiuso le contrattazioni oggi a 239 euro, dopo aver toccato un livello intraday di 230. Restano a quotazioni sostenute anche tutti i contratti in scadenza fino al prossimo marzo, solo dopo quella data i prezzi iniziano a scendere e gravitare attorno a quota 200 euro al Mwh. Ma attenzione, perché potrebbe trattarsi di una tregua prima di un inverno caldissimo (o freddissimo a seconda dei punti di vista)

