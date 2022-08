Prezzo carburante risale: cosa accadrà dopo il 20 settembre (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mentre il Prezzo della benzina resta più o meno stabile, è in decisa risalita quello del gasolio. Sollo sfondo la scadenza del 20 settembre, data in cui verrà meno lo sconto sulle accise promosso dal governo uscente presieduto da Mario Draghi. Per il quale si pensa ad una proroga. I prezzi Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,774 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,778, pompe bianche 1,765), diesel a 1,846 euro/litro (+14, compagnie 1,847, pompe bianche 1,845). Benzina servito a 1,919 euro/litro (+9, compagnie 1,964, pompe bianche 1,830), diesel a 1,985 euro/litro (+16, compagnie 2,025, pompe bianche 1,906). Gpl servito a 0,802 euro/litro (+1, compagnie 0,807, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mentre ildella benzina resta più o meno stabile, è in decisa risalita quello del gasolio. Sollo sfondo la scadenza del 20, data in cui verrà meno lo sconto sulle accise promosso dal governo uscente presieduto da Mario Draghi. Per il quale si pensa ad una proroga. I prezzi Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,774 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,778, pompe bianche 1,765), diesel a 1,846 euro/litro (+14, compagnie 1,847, pompe bianche 1,845). Benzina servito a 1,919 euro/litro (+9, compagnie 1,964, pompe bianche 1,830), diesel a 1,985 euro/litro (+16, compagnie 2,025, pompe bianche 1,906). Gpl servito a 0,802 euro/litro (+1, compagnie 0,807, ...

