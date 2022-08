Prelemi | esilaranti momenti in viaggio verso nuove mete e progetti

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 31 agosto 2022), in: settembre sarà un mese ricco di novità per Giulia e Pierpaolo, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno continuando a girare l’Italia peravventure. È un periodo magico per entrambi che stanno volando sempre più in alto con le proprie carriere. Giulia e Pierpaolo sono amatissimi da intere generazioni grazie alla loro semplicità e dolcezza. I due ex gieffini si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello VIP e da quel momento non si sono mai più persi di vista. Pierpaolo e Giulia sono tra l’altro i volti più stimati e seguiti nel mondo dello spettacolo. Giulia da poco ha debuttato come imprenditrice lanciando il suo primo brand di abbigliamento “Goldsand” mentre ...