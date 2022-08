Pozzuoli | tirata d’orecchie del Sindaco agli incivili

Leggi su ilblogdigio

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Raccolta differenziata a: anche nella nostra città ci sono persone che non mostrano senso civico, buttando i rifiuti in giorni ed orari fuori calendario. Scrive sulla pagina FB ilGigi Manzoni: “È nostro dovere contribuire a mantenere la città pulita, depositando rifiuti correttamente, in giorni ed orari prestabiliti. Purtroppo alcuni nostri concittadini non hanno Il Blog di Giò.