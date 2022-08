Porcata "fascista" al Festival di Venezia: cosa proiettano contro la Meloni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non poteva mancare al Festival del Cinema di Venezia la polemica su Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia come sempre è nel mirino della sinistra e anche di quella parte di intellettuali rossi che rispondono a un solo comando: odiare l'avversario politico di turno nel campo avverso. E di fatto puntauale alla mostra del cinema è arrivato l'attacco. Nella parte finale del film Marcia su Roma il regista Mark Cousins mostra un'immagine di Giorgia Meloni assieme a quella di altri politici, tra i quali Vladimir Putin e Jair Bolsonaro, nell'ambito di una riflessione sul pericolo che il fascismo si ripresenti. Il lavoro del regista irlandese è stato presentato come "Evento speciale Fuori" concorso in apertura delle "Giornate degli autori". La proiezione è stata accolta da oltre un minuto di applausi dagli spettatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non poteva mancare aldel Cinema dila polemica su Giorgia. La leader di Fratelli d'Italia come sempre è nel mirino della sinistra e anche di quella parte di intellettuali rossi che rispondono a un solo comando: odiare l'avversario politico di turno nel campo avverso. E di fatto puntauale alla mostra del cinema è arrivato l'attacco. Nella parte finale del film Marcia su Roma il regista Mark Cousins mostra un'immagine di Giorgiaassieme a quella di altri politici, tra i quali Vladimir Putin e Jair Bolsonaro, nell'ambito di una riflessione sul pericolo che il fascismo si ripresenti. Il lavoro del regista irlandese è stato presentato come "Evento speciale Fuori" concorso in apertura delle "Giornate degli autori". La proiezione è stata accolta da oltre un minuto di applausi dagli spettatori ...

melo_wiseman : @Gianluc54410558 @MarcoRizzoPC Quindi un dichiarato comunista scrive una porcata e diventa un fascista? Voi non state bene. - Alessan74570854 : @simonefurlan1 @GiorgiaMeloni Sono preparato a tutto, anche alla vittoria di una carciofara fascista. D'altro canto… - Llukas79 : @borghi_claudio @paolo_gibilisco Ah lui è piddino, mentre voi che ci governate assieme e avete avallato ogni porcat… - belizelig : @GuidoCrosetto Crosetto, non perda tempo a scrivere queste sciocche provocazioni… Stia in campana che la sua ducess… - StefanoDiMauro8 : @fattoquotidiano Francamente penso che anche ad un fascista una porcata del genere fa schifo. E non ho nessuna considerazione dei fascisti. -

