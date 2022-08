Pomezia, sindaco grillino sfiduciato anche da ex M5S (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “Chi è che deve chiedere scusa ai cittadini? È bastato un gesto vigliacco, nelle segrete stanze di un notaio, da parte di persone che non sanno nemmeno cosa voglia dire rappresentare una città. Ectoplasmi della politica, hanno professato per settimane la trasparenza e poi evitato l’unico confronto democratico possibile, il Consiglio Comunale”. Così su Facebook il sindaco 5 Stelle di Pomezia Adriano Zuccalà, sfiduciato anche da quattro consiglieri ex M5S. “I 4 ‘consiglieri’ eletti con i voti del Movimento 5 Stelle si lasciano colpevolmente strumentalizzare da un’opposizione che fino a ieri attaccavano a testa bassa e preparano con loro le liste per le prossime elezioni. Senza una propria personalità politica, sono incapaci di comprendere le reali conseguenze delle loro azioni, accecati da egocentrismo e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “Chi è che deve chiedere scusa ai cittadini? È bastato un gesto vigliacco, nelle segrete stanze di un notaio, da parte di persone che non sanno nemmeno cosa voglia dire rappresentare una città. Ectoplasmi della politica, hanno professato per settimane la trasparenza e poi evitato l’unico confronto democratico possibile, il Consiglio Comunale”. Così su Facebook il5 Stelle diAdriano Zuccalà,da quattro consiglieri ex M5S. “I 4 ‘consiglieri’ eletti con i voti del Movimento 5 Stelle si lasciano colpevolmente strumentalizzare da un’opposizione che fino a ieri attaccavano a testa bassa e preparano con loro le liste per le prossime elezioni. Senza una propria personalità politica, sono incapaci di comprendere le reali conseguenze delle loro azioni, accecati da egocentrismo e ...

fattoquotidiano : Pomezia, cade il sindaco M5s Zuccalà: decisive le dimissioni di 4 consiglieri ex grillini insieme all’opposizione - ilClandestinoTW : Il Gruppo M5s alla Regione: “Solidali con l’ex Sindaco di Pomezia” - ilClandestinoTW : Sfiduciato il Sindaco di Pomezia, la Riis tutta interna ai 5 stelle - StraNotizie : Pomezia, sindaco grillino sfiduciato anche da ex M5S - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Pomezia, cade il sindaco M5s Zuccalà: decisive le dimissioni di 4 consiglieri ex grillini insieme all’opposizione http… -