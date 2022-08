Pomezia | reazione isterica del sindaco grillino | sfiduciato dagli ex M5S | “Ectoplasmi stile Pd”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Grillini contro grillini. Aè caduta l’ultima giunta del M5S del Lazio. Il 31 agosto, 13 consiglieri comunali dihanno dato le dimissioni e il Movimento 5 Stelle è costretto a dire addio anche alla città del litorale romano che aveva trasformato nella propria capitale. Era il 10 giugno 2013 quando, elettoFabio Fucci, i pentastellati issarono la propria bandiera sul municipio pometino. I grillini riuscirono a conquistare poi altri comuni, approdarono in Campidoglio con Virginia Raggi e nel 2018 diventarono la prima forza parlamentare. Lo sbriciolamento successivo è cosa nota. Nel Lazio era rimasta solo la roccaforte di, ma ora anche quella è perduta e ilAdriano Zuccalà,, sarà costretto a cedere il posto a un commissario, in attesa di ...

