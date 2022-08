Pomezia | il Sindaco Zuccalà è stato ‘sfiduciato’ | si dimettono tutti i Consiglieri dell’opposizione | cade l’Amministrazione del M5S

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “Alla fine tanto tuonò che piovve”. Niente spiega meglio di questo vecchio adagio quanto accaduto – clamorosamente – al livello politico a: dopo la crisi scoppiata all’interno della maggioranza poco più di un mese fa stamattina infatti i nodi sono venuti al pettine e alcunihanno deciso di sfiduciare ilAdriano. Mentre scriviamo sono già state depositate presso tre diversi notai di Roma ele firme necessarie a farre l’attuale Amministrazione dopo le dimissioni già protocollate questa mattina dai quattrodiAttiva. Di fatto, in questo momento,non ha più il suoin carica. Cadutadel Movimento 5 Stelle ...

Il saluto e il ringraziamento del Comune di Pomezia ai Dirigenti Scolastici che cambieranno incarico dal nuovo anno scolastico. Ieri mattina il Sindaco Adriano Zuccalá e l'Assessora alla Scuola Miriam Delvecchio hanno incontrato in Aula