Pomezia. Cade l'Amministrazione Adriano Zuccalà. I 4 ex grillini di Pomezia Attiva si dimettono. Li seguono tutti i colleghi dell'opposizione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Cronache Cittadine Pomezia – Con le dimissioni dei 4 ex consiglieri grillini, che avevano costituito il gruppo Pomezia Attiva, e dei loro L'articolo Cronache Cittadine.

fattoquotidiano : Pomezia, cade il sindaco M5s Zuccalà: decisive le dimissioni di 4 consiglieri ex grillini insieme all’opposizione - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Pomezia, cade il sindaco M5s Zuccalà: decisive le dimissioni di 4 consiglieri ex grillini insieme all’opposizione http… - afgianas : RT @ottogattotto: Rimaniamo in fuduciosa attesa che spariscano dalla faccia della terra. - Bastiiddio : Ma sarei curioso di sapere... a quanto si vendono al kg i voltagabbana??? Pomezia, cade il sindaco M5s Zuccalà: de… - lacittanews : Cade l'ultima giunta grillina della provincia di Roma. Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, non ha più i numeri… -