Pomezia, cade il sindaco M5s Zuccalà: decisive le dimissioni di 4 consiglieri ex grillini insieme all'opposizione (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'amministrazione M5s di Pomezia ha concluso ufficialmente la sua esperienza dopo nove anni. Quattro consiglieri ex grillini, confluiti nel gruppo Pomezia Attiva, si sono dimessi insieme a tutti i consiglieri di opposizione, sfiduciando il sindaco Adriano Zuccalà. cade così l'ultima amministrazione del Movimento in provincia di Roma. Il primo cittadino si è sfogato duramente contro i quattro, eletti con i Cinque Stelle: "Chi è che deve chiedere scusa ai cittadini? È bastato un gesto vigliacco, nelle segrete stanze di un notaio, da parte di persone che non sanno nemmeno cosa voglia dire rappresentare una città", scrive Zuccalà definendoli "ectoplasmi della politica" che "hanno professato per settimane la trasparenza"

