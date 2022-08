Polemica a Venezia, nel docufilm Marcia su Roma un'immagine di Giorgia Meloni (Di mercoledì 31 agosto 2022) La campagna elettorale sbarca alla Mostra del cinema, dove è stato presentato oggi il film di Mark Cousins che racconta l'ascesa di Mussolini. Tra le scena una foto di Giorgia Meloni. Il regista: «Le sue idee sono pericolose» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 agosto 2022) La campagna elettorale sbarca alla Mostra del cinema, dove è stato presentato oggi il film di Mark Cousins che racconta l'ascesa di Mussolini. Tra le scena una foto di. Il regista: «Le sue idee sono pericolose»

Nino_Luca : Polemica a #Venezia79 , il docufilm «Marcia su Roma» con l'immagine di Giorgia #Meloni - maxpiccinno : Un povero fallito che usa @GiorgiaMeloni per farsi pubblicità... - Corriere : Il docufilm “Marcia su Roma' con l'immagine di Giorgia Meloni: polemica a Venezia - infoitinterno : Venezia 79, prenotazioni in tilt e scoppia la polemica. Il direttore Barbera: «Basta non collegarsi tutti alle - FrascaTV : Venezia 79, prenotazioni in tilt e scoppia la polemica. Il direttore Barbera: «Basta non collegarsi tutti alle 7 de… -