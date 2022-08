«Poco lavoro, salari da fame: l’Iraq è disperato» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Di fronte a crisi politiche come quella irachena, dal quadro spesso sfugge l’aspetto che più di altri è fonte di conflitto interno: la questione economica e sociale. La miseria in L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Di fronte a crisi politiche come quella irachena, dal quadro spesso sfugge l’aspetto che più di altri è fonte di conflitto interno: la questione economica e sociale. La miseria in L'articolo proviene da il manifesto.

flavietto87 : RT @aleoricchio: 'Io così lavoro bene, perché parliamo poco e lavoriamo molto'. #TiagoPinto ?? Forza #ASRoma! ???? - nonmolare : RT @aleoricchio: 'Io così lavoro bene, perché parliamo poco e lavoriamo molto'. #TiagoPinto ?? Forza #ASRoma! ???? - SaraRome5 : RT @aleoricchio: 'Io così lavoro bene, perché parliamo poco e lavoriamo molto'. #TiagoPinto ?? Forza #ASRoma! ???? - fabiomonac : @CottarelliCPI Tanto efficiente da ridurci sul lastrico …. 121 provvedimenti a settembre e 122 e Ottobre ma nel fr… - Carioca80930840 : @r20aprile @felixpierp @r20aprile Per me è una dieta che non andrebbe bene, facendo i turni e con un lavoro molto f… -