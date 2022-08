Piero Fassino: "Gorbaciov, coraggioso, ha tentato l'impossibile. Il comunismo non era riformabile" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per il deputato Pd "Putin all'inizio ha seguito la strategia che Gorbaciov aveva intrapreso con l’Occidente, ma poi se ne è allontanato e l'ha rovesciata" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per il deputato Pd "Putin all'inizio ha seguito la strategia cheaveva intrapreso con l’Occidente, ma poi se ne è allontanato e l'ha rovesciata"

HuffPostItalia : Piero Fassino: 'Gorbaciov, coraggioso, ha tentato l'impossibile. Il comunismo non era riformabile' - Giangio09507307 : @DantiNicola c'è chi brinda per la sua scomparsa e c'è chi li ricorda avendolo conosciuto Piero Fassino inter… - FredMosby_ : La mia lista quando la aggiungerò: Emanuela Fanelli, il figlio di Amadeus, Alba Parietti, Sabrina Ferilli, Ilary Bl… - immaginaweb : Da questa settimana inizia il mio impegno per il #Veneto e il nordest come candidato @pdnetwork Una sfida che ho a… - Ecatetriformis : RT @andrea_zuddas: Per la serie: Piero Fassino scansate -