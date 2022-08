Piatek, è fatta per il ritorno in Serie A: la squadra (Di mercoledì 31 agosto 2022) La carriera di Krzysztof Piatek è sempre più legata alla Serie A: dopo le avventure con le maglie di Genoa, Milan e Fiorentina, è fatta per il ritorno del calciatore in Italia. Infatti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Salernitana avrebbe chiuso per l’attaccante classe 1995, accordandosi con l’Hertha Berlino sulla base di un prestito con diritto di riscatto. calciomercato Piatek Salernitana Dopo il lungo corteggiamento delle ultime settimane, il presidente Iervolino è riuscito a riportare il bomber polacco in Italia. Con l’arrivo di Piatek, il ct del club campano Davide Nicola avrà a disposizione un reparto offensivo di grande sostanza, considerando i precedenti acquisti: Dia, Bonazzoli e Botheim. Ora i tifosi sognano, dopo l’ottimo avvio di campionato ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) La carriera di Krzysztofè sempre più legata allaA: dopo le avventure con le maglie di Genoa, Milan e Fiorentina, èper ildel calciatore in Italia. Infatti, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Salernitana avrebbe chiuso per l’attaccante classe 1995, accordandosi con l’Hertha Berlino sulla base di un prestito con diritto di riscatto. calciomercatoSalernitana Dopo il lungo corteggiamento delle ultime settimane, il presidente Iervolino è riuscito a riportare il bomber polacco in Italia. Con l’arrivo di, il ct del club campano Davide Nicola avrà a disposizione un reparto offensivo di grande sostanza, considerando i precedenti acquisti: Dia, Bonazzoli e Botheim. Ora i tifosi sognano, dopo l’ottimo avvio di campionato ...

