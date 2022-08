Perché Meloni ha davvero la stoffa per governare (Di mercoledì 31 agosto 2022) In questo inizio di campagna elettorale, preludio di un autunno di passione sul fronte della bolletta energetica, il tormentone di molti partiti è costituito dal cosiddetto scostamento di bilancio. La magnifica idea per sostenere la spesa di famiglie e imprese finanziata con lo strumento apparentemente indolore del debito pubblico. Una sorta di infinito bancomat dai fondi illimitati a cui fare sempre riferimento quando i quattrini del contribuente non bastano alla bisogna. Lo ha ribadito con forza Giuseppe Conte, secondo il quale già durante la pandemia i mercati hanno reagito abbastanza bene al nostro mostruoso aumento del medesimo debito pubblico, contenendo a un livello accettabile. Pertanto, ha sostenuto pubblicamente il leader del Movimento 5 Stelle, non si vede Perché non ripetere la stessa esperienza in un altro difficile frangente. Secondo lui, ha aggiunto, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 31 agosto 2022) In questo inizio di campagna elettorale, preludio di un autunno di passione sul fronte della bolletta energetica, il tormentone di molti partiti è costituito dal cosiddetto scostamento di bilancio. La magnifica idea per sostenere la spesa di famiglie e imprese finanziata con lo strumento apparentemente indolore del debito pubblico. Una sorta di infinito bancomat dai fondi illimitati a cui fare sempre riferimento quando i quattrini del contribuente non bastano alla bisogna. Lo ha ribadito con forza Giuseppe Conte, secondo il quale già durante la pandemia i mercati hanno reagito abbastanza bene al nostro mostruoso aumento del medesimo debito pubblico, contenendo a un livello accettabile. Pertanto, ha sostenuto pubblicamente il leader del Movimento 5 Stelle, non si vedenon ripetere la stessa esperienza in un altro difficile frangente. Secondo lui, ha aggiunto, ...

sbonaccini : @GuidoCrosetto Infatti Berlusconi, Salvini e Conte irresponsabili ad aver fatto cadere il governo in un momento com… - elio_vito : Berlusconi dichiara il suo europeismo e rivendica l'appartenenza al Ppe. Lo fa perché sa che i dubbi sull'europeism… - ItaliaViva : Chi in passato ha votato destra perché liberale e PD perché riformista oggi non può votare il centrodestra guidato… - MauroPetricca : RT @GuidoCrosetto: Là Meloni dice: “sogno una scuola nella quale per essere un buon docente non si debba avere la tessera della CGIL”. La C… - ACillari : @FratellidItalia Faccio un appello a tutte le donne, nn votate la meloni e il cdx perché i vs diritti che vi siete… -

