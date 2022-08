“Per quale motivo non riesco a rimanere incinta?” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Salve dottore. Io (36 anni) e mio marito (43 anni) cerchiamo una gravidanza da due anni e mezzo. Spermiogramma nella norma, tube pervie all’isterosalpingografia, esami ormonali nella norma; nell’ultima ecografia transvaginale risulta area fibromatosa 12×13 (assente nelle precedenti ecografie). Sono affetta da deficit genetico dei fattori 5 e 7 della coagulazione. Perché non riusciamo a concepire? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 31 agosto 2022) Salve dottore. Io (36 anni) e mio marito (43 anni) cerchiamo una gravidanza da due anni e mezzo. Spermiogramma nella norma, tube pervie all’isterosalpingografia, esami ormonali nella norma; nell’ultima ecografia transvaginale risulta area fibromatosa 12×13 (assente nelle precedenti ecografie). Sono affetta da deficit genetico dei fattori 5 e 7 della coagulazione. Perché non riusciamo a concepire? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

pdnetwork : Il #salariominimo è una misura prioritaria nel nostro programma e per il Paese. Contrasto al precariato, tutela de… - ItalianNavy : Conclusa la sosta a Palermo per gli aspiranti guardiamarina del corso Legionari che lungo la rotta hanno incrociato… - EnricoLetta : Con quale credibilità chi trentasette giorni fa ha fatto cadere il Governo Draghi pretende oggi dal Governo Draghi… - ivabubu : @ragge002 @smarginandomi Ma battiti tu per il micropene, cazzo vuoi da noi? Io non mi rispecchio nel femminismo rad… - micoolfilibert : @ikigaiharrv non gli è passata a lui per quale motivo deve passare a me -