Pelè | «Sto bene | basta fake news sulla mia salute»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Le parole disulle sue condizioni di: «diffondere falsità, Io sto molto, e mi prendo cura della mia» Con un messaggio su Instragram,fa il puntosua situazione di, dopo alcuni rumors che volevano una ricaduta della sue condizioni. Di seguito le sue parole. Visualizza questo post su Instagram A post shared by Pele? (@pele) «Vi invio questa foto per ringraziarvi. Sono molto grato a mia moglie per tutte le risate, per la mia quiete domestica e per tutti i messaggi affettuosi che mi avete mandato. Io sto molto, e mi prendo cura della mia. Devo pubblicare tutto questo perché esistono, e stanno circolando, notizie ...