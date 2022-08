Pegaso per lo sport a Corri la Vita: 20 anni a piedi per Firenze all’insegna della solidarietà (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tra le motivazioni che hanno portato all’assegnazione del prestigioso riconoscimento l’aver compiuto 20 anni di attività all’insegna della diffusione di valori come benessere, salute e solidarietà. Ma anche per essere una delle più importanti iniziative a livello nazionale che coniugano sport e solidarietà ed aver attivato, grazie agli oltre 7 milioni di euro raccolti, progetti di aiuto a più di 500 mila donne colpite da tumore al seno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tra le motivazioni che hanno portato all’assegnazione del prestigioso riconoscimento l’aver compiuto 20di attivitàdiffusione di valori come benessere, salute e. Ma anche per essere una delle più importanti iniziative a livello nazionale che coniuganoed aver attivato, grazie agli oltre 7 milioni di euro raccolti, progetti di aiuto a più di 500 mila donne colpite da tumore al seno L'articolo proviene daPost.

