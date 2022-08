Pd, una piazza gremita per il debutto elettorale della sindaca Paola Lanzara (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una piazza gremita ieri sera, ha accolto la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara nel suo debutto in campagna elettorale a Nocera Inferiore. Nel principale luogo d’incontro della città capofila dell’Agro, la candidata del Pd all’uninominale per il collegio Agro Nocerino Sarnese – Costiera Amalfitana, è stata accompagnata dai candidati Eva Avossa, Gianfranco Valiante, Anna Petrone e Nunzio Senatore. A chiudere la convention del centro sinistra che ha richiamato centinaia di presenze, tra amministratori, dirigenti di partito e simpatizzanti, l’on. Piero De Luca. Presenti il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, che ha organizzato l’incontro, amministratori e piazza del Corso di Nocera. Paola ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 31 agosto 2022) Unaieri sera, ha accolto ladi Castel San Giorgio,nel suoin campagnaa Nocera Inferiore. Nel principale luogo d’incontrocittà capofila dell’Agro, la candidata del Pd all’uninominale per il collegio Agro Nocerino Sarnese – Costiera Amalfitana, è stata accompagnata dai candidati Eva Avossa, Gianfranco Valiante, Anna Petrone e Nunzio Senatore. A chiudere la convention del centro sinistra che ha richiamato centinaia di presenze, tra amministratori, dirigenti di partito e simpatizzanti, l’on. Piero De Luca. Presenti il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio, che ha organizzato l’incontro, amministratori edel Corso di Nocera....

