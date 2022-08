Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix 202 Ostrava: Nikolaj Memola punta in alto, fari puntati su Mao Shimada (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tutto pronto all’Ostravar Arena di Ostrava (Repubblica Ceca), impianto sportivo che ospiterà da domani giovedì 1 settembre a sabato 3 la seconda tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2022-2023 di Pattinaggio artistico. Sarà un appuntamento molto importante in chiave Italia, complice la presenza di Nikolaj Memola, motivato ad ambire a delle posizioni importanti. L’azzurro infatti – che nella scorsa annata sportiva ha dimostrato di essere in grado di raggiungere risultati significativi (come dimostra il quindicesimo posto agli Europei Senior e il settimo ottenuto ai Mondiali Junior) – cercherà di puntare fin da subito in alto, andando a caccia del primo podio della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tutto pronto all’r Arena di(Repubblica Ceca), impianto sportivo che ospiterà da domani giovedì 1 settembre a sabato 3 la seconda tappa del circuito ISU2022-2023 di. Sarà un apmento molto importante in chiave Italia, complice la presenza di, motivato ad ambire a delle posizioni importanti. L’azzurro infatti – che nella scorsa annata sportiva ha dimostrato di essere in grado di raggiungere risultati significativi (come dimostra il quindicesimo posto agli Europei Senior e il settimo ottenuto ai Mondiali) – cercherà dire fin da subito in, andando a caccia del primo podio della ...

fisritalia : PRONTI A TIFARE ITALIA? ?????? Dalle 15 potrai seguire le gare dei Campionati Europei di #pattinaggio artistico nella… - wilh8lm : @interludiana io volevo fare o pattinaggio artistico o karate ma non sia mai mi ritrovo g10v4nn4 e poi sono troppo grande mi sa - wilh8lm : voglio fare pattinaggio artistico - adorexary : comunque a settembre ricomincio pattinaggio artistico a rotelle dopo circa 10 anni di stop perché mi sono resa cont… - GiorgioLiberini : @zambonetti11 @CarmineDiNardo3 @DiegoFusaro Non sono in tutù. Faccio pattinaggio artistico a rotelle. Hai ragione d… -