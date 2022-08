Paola Turani volta le spalle alla Sicilia | Ma che gran paio di… spalle (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gli scatti di Paola Turani conquistano i fan. Le foto in cui mostra le spalle attirano in maniera particolare gli sguardi dei suoi followers. Paola Turani (web source)Nata e cresciuta nella provincia di Bergamo, Paola Turani è un ex modella italiana. Nonostante i suoi sogni di diventare veterinaria, il destino ha altro in serbo per lei, così la vita prende un’altra piega. A 16 anni viene infatti notata da un talent scout che la recluta come modella. Comincia così la carriera della giovane Paola che comincia a sfilare per brand come Calvin Klein, Dior e Versace. Inoltre, nel 2005 concorre per diventare Miss Italia senza però arrivare alla vittoria. Nonostante abbia smesso da anni, Paola viene ancora ... Leggi su newstv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Gli scatti diconquistano i fan. Le foto in cui mostra leattirano in maniera particolare gli sguardi dei suoi followers.(web source)Nata e cresciuta nella provincia di Bergamo,è un ex modella italiana. Nonostante i suoi sogni di diventare veterinaria, il destino ha altro in serbo per lei, così la vita prende un’altra piega. A 16 anni viene infatti notata da un talent scout che la recluta come modella. Comincia così la carriera della giovaneche comincia a sfilare per brand come Calvin Klein, Dior e Versace. Inoltre, nel 2005 concorre per diventare Miss Italia senza però arrivarevittoria. Nonostante abbia smesso da anni,viene ancora ...

CronacaSocial : Paura per il figlio di Paola Turani, il racconto da brividi: “Stavo per svenire dalla paura” Ecco cosa è successo ??… - romvantic : RT @creeestina: Livello di ricchezza a cui ambisco: poter costruire un appartamentino per gli ospiti in casa mia come Paola Turani https://… - etta_1976 : RT @bellaecara: @MairimMagliani Canalizziamo l’invidia nella direzione giusta: invidiamo le grandi menti, le donne che hanno cambiato la st… - LaMaiNaGioia : RT @bellaecara: @MairimMagliani Canalizziamo l’invidia nella direzione giusta: invidiamo le grandi menti, le donne che hanno cambiato la st… - aleccx98 : RT @creeestina: Livello di ricchezza a cui ambisco: poter costruire un appartamentino per gli ospiti in casa mia come Paola Turani https://… -