Pallanuoto | Sandro Campagna | “Bene in attacco | dobbiamo migliorare in difesa Montenegro bella squadra”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Italia ha sconfitto la Georgia per 18-8 agli Europei 2022 di, in corso di svolgimento a Spalato (Croazia). Il Settebello ha confermato il pronostico della vigilia contro un avversario decisamente inferiore dal punto di vista tecnico e ha così conquistato la seconda vittoria nel torneo dopo quella maturata all’esordio contro la modesta Slovacchia. Il primo posto nel gruppo A, che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale, sarà deciso nello scontro diretto contro il: ai nostri portacolori basterà anche il pareggio. L’eventuale seconda piazza nel raggruppamento obbligherà a passare dagli ottavi di finale. L’Italia ha fatto la differenza tra il primo e il secondo quarto, chiusi rispettivamente con i parziali di 4-1 e 5-2, che hanno di fatto chiuso i conti a metà della contesa. C’è stata qualche disattenzione nell’arco della ...

Seconda uscita e seconda vittoria per il Settebello ai Campionati europei maschili di pallanuoto, in scena a Spalato, in Croazia. La Nazionale azzurra, allenata da Sandro Campagna, dopo il facile successo al debutto contro la Slovacchia (per 21 - 9), ha piegato oggi la Georgia per 18 - 8. Venerdì la sfida che vale il primato nei gironi e l'accesso diretto ai quarti contro il Montenegro.