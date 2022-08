Pallanuoto, Europei 2022: tutto facile per il Settebello, 18-8 alla Georgia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Due partite, due vittorie. Prosegue bene il cammino del Settebello agli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Spalato. I vice campioni del mondo in carica salgono di colpi e battono nettamente, per 18-8, la Georgia, tornando in vetta al raggruppamento A. La sfida decisiva sarà ovviamente quella con il Montenegro di venerdì. Rispetto all’esordio con la Slovacchia la performance odierna è stata sicuramente migliore, visto anche un avversario di livello superiore (i Georgiani avevano messo in difficoltà i montenegrini). Primi due quarti veramente super per la banda di Sandro Campagna. 4-1 nel primo quarto per gli azzurri che vanno a segno con Damonte, due volte Marziali, ed Alesiani. Successivamente arriva un parziale di 5-2: doppietta di Di Somma, segnano anche Fondelli, Alesiani e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Due partite, due vittorie. Prosegue bene il cammino delaglidimaschile in quel di Spalato. I vice campioni del mondo in carica salgono di colpi e battono nettamente, per 18-8, la, tornando in vetta al raggruppamento A. La sfida decisiva sarà ovviamente quella con il Montenegro di venerdì. Rispetto all’esordio con la Slovacchia la performance odierna è stata sicuramente migliore, visto anche un avversario di livello superiore (ini avevano messo in difficoltà i montenegrini). Primi due quarti veramente super per la banda di Sandro Campagna. 4-1 nel primo quarto per gli azzurri che vanno a segno con Damonte, due volte Marziali, ed Alesiani. Successivamente arriva un parziale di 5-2: doppietta di Di Somma, segnano anche Fondelli, Alesiani e ...

