Pallanuoto, Europei 2022: risultati e classifiche della seconda giornata. L'Ungheria batte la Serbia

seconda giornata per gli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Spalato (Croazia). Vince il Settebello nel Gruppo A con la Georgia, successo anche per il Montenegro, con dunque lo scontro diretto a decidere le sorti venerdì. Negli altri raggruppamenti a sorpresa successo di misura per la Spagna campione del mondo sull'Olanda, mentre L'Ungheria batte nettamente la Serbia. Andiamo a riepilogare tutti i risultati e le classifiche aggiornate. 

Girone A 
Montenegro-Slovacchia 18-10 (4-1, 5-6, 6-1, 3-2) 
Italia-Georgia 18-8 (4-1, 5-2, 6-4, 3-1) 
Classifica: Italia e Montenegro 6, Georgia e Slovacchia 0 

Girone B 
Grecia-Malta 25-6 (8-1, 6-2, 4-1, 7-2) 
Croazia-Francia 13-7 (2-3, 2-1, 5-1, 4-2) 
Classifica: Croazia 6, Grecia 4, Francia 1, Malta 0

