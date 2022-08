Pakistan: sale ancora bilancio dei morti per le inondazioni (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si registrano altri 29 morti e 87 feriti nelle ultime 24 ore in Pakistan a causa delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche. Il bilancio complessivo dell'anno arriva così a 1.191 morti, quasi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si registrano altri 29e 87 feriti nelle ultime 24 ore ina causa delleprovocate dalle piogge monsoniche. Ilcomplessivo dell'anno arriva così a 1.191, quasi ...

Agenzia_Ansa : Sale a 1.136 il numero dei morti per le inondazioni in Pakistan. Le piogge sono 'senza precedenti negli ultimi 30 a… - wamnews_italian : il bilancio delle vittime delle inondazioni in Pakistan sale a 1.162 - wamnews_italian : Sale a 1.162 il bilancio delle vittime delle inondazioni in Pakistan - BreakingItalyNe : PAKISTAN: Piogge monsoniche nel Paese: Sale a 1.162 morti e 3.554 feriti - horottoilvetro : RT @GiaPettinelli: Sale a 1.136 bilancio dei morti per le inondazioni in Pakistan - Asia - ANSA -