Paire | «Mi disgusta stare in campo | penso solo a che ora c’è il volo che mi riporterà a casa dal mio cane»

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Benoit, cavalcando il tennis pandemico, aveva deciso di fare schifo per fregare le “bolle” e godersi la vita: sfruttava i ranking bloccati, per guadagnare i gettoni di presenza ai tornei e girare per quel che poteva il mondo. Perdeva e andava in piscina. Era un chiaro sintomo di un disagio che avrebbe poi espresso platealmente in tante interviste nei mesi a seguire. Un talento troppo sregolato che adesso, che le classifiche si sono sbloccate, rischia di smettere per davvero. Agli Us Open, ne ha combinata un’altra: durante il suo match di primo turno contro Norrie, ha approfittato di un’interruzione alla metà del secondo set per soccorrere un tifoso sugli spalti, per andare a farsi una chiacchierata al box del proprio coach. Va bene che il coaching è ammesso, da qualche settimana, ma non così. Il giudice di sedia lo ha ripreso ed è scoppiata una polemica ...