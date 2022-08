Pagelle Juventus Spezia | Vlahovic certezza | Milik da bomber puro VOTI

(Di mercoledì 31 agosto 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.: Szczesny 6 (43? Perin 6); Danilo 6, Gatti 6, Bremer 7 (84? Alex Sandro SV), De Sciglio 6; Miretti 7, Locatelli 6, Rabiot 6; Cuadrado 5 (54? Kostic 6),7 (84?7), Kean 5 (54? Di Maria 6). All. Allegri 6.5: Dragowski 6; Hristov 5.5, Kiwior 5.5, Nikolaou 6; Holm 6 (84? Ellertsson SV), Kovalenko 5 (59? Agudelo 5), Bourabia 5 (84? Sanca SV), S. Bastoni 6.5 (72? Sala 5.5), Reca 6; Gyasi 5.5 (59? Strelec ...

