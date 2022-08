Pagamento delle utenze di luce e gas, la Giunta delibera misure straordinarie (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Su proposta del sindaco e dell’assessore alle Politiche Sociali, la Giunta comunale questa mattina ha deliberato misure straordinarie e una tantum destinate a sostenere i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Benevento nel Pagamento delle utenze di luce gas per l’anno 2022. Per accedere alla misura occorre essere residente dal almeno 12 mesi al momento della pubblicazione, avere un ISEE ordinario o un ISEE corrente in corso di validità sino a 18.000,00 euro, essere intestatario delle utenze di energia elettrica/gas riferite all’abitazione di residenza per le quali si chiede il contributo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Su proposta del sindaco e dell’assessore alle Politiche Sociali, lacomunale questa mattina hatoe una tantum destinate a sostenere i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Benevento neldigas per l’anno 2022. Per accedere alla misura occorre essere residente dal almeno 12 mesi al momento della pubblicazione, avere un ISEE ordinario o un ISEE corrente in corso di validità sino a 18.000,00 euro, essere intestatariodi energia elettrica/gas riferite all’abitazione di residenza per le quali si chiede il contributo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

