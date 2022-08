Padova | esercenti pregano Sant’Antonio contro caro-bollette e avviene il “miracolo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 30 ago – L’attuale crisi energetica e, di conseguenza, economica, che l’intera nazione sta affrontando in questo periodo pre-elettorale, sta portando ad aumenti spropositati tanto delle materie prime quanto dei beni energetici come luce e gas. L’ultima trovata pacifica per protestarequesta disastrosa situazione la hanno ideata un gruppo di commerciantini. La compagnia di negozianti si è recata alla Basilica didiper chiedere “un”. I fedeli imprenditori sostengono infatti che, dopo l’accensione di un cero davanti all’altare del Santo, il prezzo del gas sia sceso davvero. Un pò ironizzano per non disperarsi della tremenda situazione nella quale sta sprofondando l’Italia ma, un pò, questiveneti ci credono veramente. I ...