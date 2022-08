Oroscopo giornaliero | 31 agosto 2022

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 31 agosto 2022) La luna in Bilancia fa una connessione utile con la dolce Venere in Leone alle 2:07, ispirando un’atmosfera divertente e affettuosa, ma sentimenti intensi come gelosia o avidità possono sorgere mentre la luna si schiera con Plutone in Capricorno alle 6:43. Non ignorare queste emozioni difficili; sii onesto con te stesso su dove ti trovi.