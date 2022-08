Oppo lancia Reno8 Pro e porta in Europa il suo primo tablet (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il top di gamma dello smartphone dedicato ai giovani si fa notare per design, batteria e i video notturni Nella cornice di Palais Brongniart, a Parigi, Oppo ha svelato alla stampa di settore europea il nuovo Reno8 Pro, top della gamma che prevede anche il modello base Reno8. Già disponibile in Cina, l'ultimo nato della serie lanciata nel 2019 si caratterizza per design, comparto fotografico e batteria. Non a … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il top di gamma dello smartphone dedicato ai giovani si fa notare per design, batteria e i video notturni Nella cornice di Palais Brongniart, a Parigi,ha svelato alla stampa di settore europea il nuovoPro, top della gamma che prevede anche il modello base. Già disponibile in Cina, l'ultimo nato della serieta nel 2019 si caratterizza per design, comparto fotografico e batteria. Non a …

startup_italia : OPPO lancia la serie Reno8, Pad Air e Band 2 ?? - TuttoTechNet : OPPO amplia il suo ecosistema e lancia OPPO Band 2 - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: OPPO annuncia Band 2, la nuova versione del wearable pensato per i giovani: OPPO lancia la nuova generazione dei suoi sma… - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: OPPO Pad Air: il primo tablet di OPPO in Europa, caratteristiche e prezzo: Dopo i vari smartphone di alto livello OPPO la… - C0d3r_ : #Oppo lancia in Europa il suo primo tablet: arriva Pad Air, a partire da 299,99 Euro -