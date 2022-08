Omicidio Willy, nuovi dettagli incastrano i fratelli Bianchi: una telefonata smentisce la loro versione (Di mercoledì 31 agosto 2022) «Ho colpito Willy», ha ammesso Marco Bianchi davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone, «ma non gli ho sferrato io il colpo mortale». «Io, sbagliando, ho colpito solo l’amico di Willy, Samuele Cenciarelli, e mi scuso con lui», ha detto invece suo fratello Gabriele. I gemelli, come venivano chiamati i due Bianchi, condannati all’ergastolo per Omicidio, hanno negato di aver ucciso il 21enne Willy Monteiro Duarte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 scaricando le principali responsabilità su Francesco Belleggia (altro imputato), giurando di essere entrati in quei giardini di Colleferro inizialmente per difendere i loro amici, Omar Shabani e Michele Cerquozzi, da un presunto pericolo. Solo dopo si sarebbero resi conto che nessuno voleva aggredirli. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) «Ho colpito», ha ammesso Marcodavanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone, «ma non gli ho sferrato io il colpo mortale». «Io, sbagliando, ho colpito solo l’amico di, Samuele Cenciarelli, e mi scuso con lui», ha detto invece suo fratello Gabriele. I gemelli, come venivano chiamati i due, condannati all’ergastolo per, hanno negato di aver ucciso il 21enneMonteiro Duarte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 scaricando le principali responsabilità su Francesco Belleggia (altro imputato), giurando di essere entrati in quei giardini di Colleferro inizialmente per difendere iamici, Omar Shabani e Michele Cerquozzi, da un presunto pericolo. Solo dopo si sarebbero resi conto che nessuno voleva aggredirli. ...

