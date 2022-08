Oggi è un altro Giorno diventa più show: ampio spazio alle esibizioni dal vivo. Bortone ‘tronfia’ nel promo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Serena Bortone E’ una Serena Bortone carica quella che si presenta per il terzo anno consecutivo al pubblico del primo pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro Giorno. Nel promo che annuncia il ritorno della trasmissione, da lunedì 5 settembre, la conduttrice si mostra piuttosto entusiasta: “Ma cosa avrete mai da fare tutti i giorni alle 14?! Stiamo arrivando!”. E lo dice con un certo orgoglio, come manifestato anche ieri alla conferenza stampa di presentazione del DayTime Rai 2022/2023. La Bortone, nel presentare la nuova edizione di Oggi è un altro Giorno, ha poco parlato del programma – come lei anche altri, rendendo piuttosto inutile l’incontro con la stampa – e molto dei risultati ottenuti ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 agosto 2022) SerenaE’ una Serenacarica quella che si presenta per il terzo anno consecutivo al pubblico del primo pomeriggio di Rai 1 conè un. Nelche annuncia il ritorno della trasmissione, da lunedì 5 settembre, la conduttrice si mostra piuttosto entusiasta: “Ma cosa avrete mai da fare tutti i giorni14?! Stiamo arrivando!”. E lo dice con un certo orgoglio, come manifestato anche ieri alla conferenza stampa di presentazione del DayTime Rai 2022/2023. La, nel presentare la nuova edizione diè un, ha poco parlato del programma – come lei anche altri, rendendo piuttosto inutile l’incontro con la stampa – e molto dei risultati ottenuti ...

ciropellegrino : Chi ha la mia età ricorda tutto: la macchia in fronte, la Guerra Fredda, l’URSS. E gli è grato per aver fatto parte… - marattin : Cambiò il mondo e poi fu messo da parte. Perché la politica è così: quando fai qualcosa che nessun altro può, vuole… - AlfredoPedulla : #Acerbi: oggi #Zhang ha detto no, anche al prestito secco. C’è ancora tempo, ma oggi è no. Domani sarà un altro giorno - prosperianna : @Mariate48641882 2/2 ci sono poi altre ragioni perché ancora oggi c'è chi preferisce stare sotto le catene del Cr… - mariolinocalcin : RT @vivianapresutti: Post 1/2 Ieri sera pronto soccorso, 5 punti per grossa ferita al dito. Volevano farmi l'antitetanica dicendo 'ogni 10… -