Occupazioni Valeriani | “Sgomberato pacificamente il Palazzo di Viale delle Province”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Con il traslocoultime famiglie negli alloggi messi a disposizione dall’Ater e dal Campidoglio, si è concluso oggi il capitolo dell’occupazione abusiva delex-Inpdai ina Roma. Anche in questa circostanza lo sgomberopersone è avvenuto in modo pacifico, in collaborazione tra Regione, Prefettura e Comune capitolino e in condivisione con gli occupanti. Un altro positivo risultato conseguito attraverso il “modello Lazio”, che punta al ripristino della legalità nel rispetto dei diritti umani. In particolare, l’Ater della Regione Lazio ha messo a disposizione 102 alloggi per 106 nuclei famigliari, di cui 4 famiglie in co-housing, mentre il Comune di Roma ha consegnato 39 alloggi a 42 nuclei famigliari, di cui 3 in co-housing. Tutte le famiglie che ...