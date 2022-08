Nuvoloso almeno fino a venerdì, mercoledì rischio di temporali isolati (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo a cura di Massimo Mazzoleni L’anticiclone atlantico presenta i suoi massimi tra la Scozia e la Norvegia. Ciò mantiene la regione Padano-alpina in un campo con pressioni livellate, dove la sua influenza resta blanda: si avrà così il persistere di condizioni d’instabilità che influenzeranno soprattutto il tempo dei rilievi, anche se a tratti potrebbero coinvolgere anche la pianura. mercoledì 31 agosto 2022 Tempo Previsto: Dall’alba su tutta la regione Nuvoloso o irregolarmente Nuvoloso con occhiate di sole e nuovo ribollire di cumuli specie lungo i rilievi prealpini ed all’Est: ancora rovesci su Mantovano, Cremonese Est, Bresciano e Garda. Dal pomeriggio fino a sera su Valtellina/Valchiavenna e fascia prealpina dal Varesotto al Garda Nuvoloso o molto ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo a cura di Massimo Mazzoleni L’anticiclone atlantico presenta i suoi massimi tra la Scozia e la Norvegia. Ciò mantiene la regione Padano-alpina in un campo con pressioni livellate, dove la sua influenza resta blanda: si avrà così il persistere di condizioni d’instabilità che influenzeranno soprattutto il tempo dei rilievi, anche se a tratti potrebbero coinvolgere anche la pianura.31 agosto 2022 Tempo Previsto: Dall’alba su tutta la regioneo irregolarmentecon occhiate di sole e nuovo ribollire di cumuli specie lungo i rilievi prealpini ed all’Est: ancora rovesci su Mantovano, Cremonese Est, Bresciano e Garda. Dal pomeriggioa sera su Valtellina/Valchiavenna e fascia prealpina dal Varesotto al Gardao molto ...

