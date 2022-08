Nuovo anno scolastico, Snals: ancora tante criticità. Reintrodurre l’organico Covid e diminuire gli alunni per classe (Di mercoledì 31 agosto 2022) Snals - Dopo due anni, molto complessi a causa della pandemia, al primo settembre, con l’avvio dell’anno scolastico, si appalesano una serie di criticità che devono essere affrontate e risolte per garantire un rientro a scuola senza caos. Con la riapertura delle scuole si ripresentano gli stessi problemi per i quali da anni proponiamo soluzioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022)- Dopo due anni, molto complessi a causa della pandemia, al primo settembre, con l’avvio dell’, si appalesano una serie diche devono essere affrontate e risolte per garantire un rientro a scuola senza caos. Con la riapertura delle scuole si ripresentano gli stessi problemi per i quali da anni proponiamo soluzioni. L'articolo .

