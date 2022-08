Nuova truffa bancaria, ti svuotano il conto: ecco come evitarla (Di mercoledì 31 agosto 2022) Oggi come oggi è sempre più semplice cadere nelle trappole di truffatori. Questi riescono a mettere in piedi stratagemmi capaci di svuotare un conto in pochissimi secondi. Una storia raccontata per fare in modo che molti correntisti possano aprire gli occhi ed evitare di rivivere lo stesso problema. Protagonista della vicenda è un’imprenditrice Romana che, dopo essere uscita dalla filiale della sua banca, ha iniziato a ricevere un sms truffaldino che all’apparenza proveniva proprio dal luogo in cui era appena stata. La situazione è continuata a peggiorare in quanto, oltre ai messaggi, la donna ha iniziato a ricevere anche numerose telefonate con numeri che all’apparenza provenivano sempre dal filiale bancaria. Poiché per lei questa poteva essere una situazione più che veritiera, la ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 31 agosto 2022) Oggioggi è sempre più semplice cadere nelle trappole ditori. Questi riescono a mettere in piedi stratagemmi capaci di svuotare unin pochissimi secondi. Una storia raccontata per fare in modo che molti correntisti possano aprire gli occhi ed evitare di rivivere lo stesso problema. Protagonista della vicenda è un’imprenditrice Romana che, dopo essere uscita dalla filiale della sua banca, ha iniziato a ricevere un smsldino che all’apparenza proveniva proprio dal luogo in cui era appena stata. La situazione è continuata a peggiorare in quanto, oltre ai messaggi, la donna ha iniziato a ricevere anche numerose telefonate con numeri che all’apparenza provenivano sempre dal filiale. Poiché per lei questa poteva essere una situazione più che veritiera, la ...

