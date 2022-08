Nunzia Schilirò, l'ultimo delirio: "Ecco da cosa dobbiamo liberare l'Italia" (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Tutto mi immaginavo tranne che far politica". Nunzia Schilirò, vicequestore di Roma, sospesa sino al 2023 per aver esposto i suoi pensieri a proposito di green pass, è candidata di Italexit come capolista al Senato nel collegio uninominale Roma II. Ma la notizia non è questa. La notizia è che ogni volta che Nunzia Schilirò appare in tv, vola l'audience tanto che Affari Italiani l'ha ribattezzata "la star con la divisa nell'armadio". Il perché è presto detto: inseguita da fotografi e telecamere, la Schilirò mantiene l'abitudine al controllo di chi ha indossato – e ha ancora nell'armadio - la divisa della Polizia di Stato. "Io star? Mi sento e mi sentirò sempre una persona comune a tutto mi immaginavo tranne che far politica", dice davanti alle telecamere di Affari ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Tutto mi immaginavo tranne che far politica"., vicequestore di Roma, sospesa sino al 2023 per aver esposto i suoi pensieri a proposito di green pass, è candidata di Italexit come capolista al Senato nel collegio uninominale Roma II. Ma la notizia non è questa. La notizia è che ogni volta cheappare in tv, vola l'audience tanto che Affarini l'ha ribattezzata "la star con la divisa nell'armadio". Il perché è presto detto: inseguita da fotografi e telecamere, lamantiene l'abitudine al controllo di chi ha indossato – e ha ancora nell'armadio - la divisa della Polizia di Stato. "Io star? Mi sento e mi sentirò sempre una persona comune a tutto mi immaginavo tranne che far politica", dice davanti alle telecamere di Affari ...

Paragone sta portando la sua ammucchiata in parlamento Relatori d'eccezione saranno il professore no - GreenPass Giovanni Frajese, il senatore William De Vecchis e il vicequestore Nunzia Schilirò. Il cerchio magico paragoniano al gran completo, ... Elezioni 2022: ecco liste e candidati ... il giudice onorario Lina Manuali, la presidente dell'Associazione Fieristi Italiana Serena Tagliaferri, la vice questore di Roma Nunzia Alessandra Schilirò, nonchè il giornalista Francesco Amodeo ... Repubblica Roma Relatori d'eccezione saranno il professore no - GreenPass Giovanni Frajese, il senatore William De Vecchis e il vicequestore. Il cerchio magico paragoniano al gran completo, ...... il giudice onorario Lina Manuali, la presidente dell'Associazione Fieristi Italiana Serena Tagliaferri, la vice questore di RomaAlessandra, nonchè il giornalista Francesco Amodeo ... La beffa alla vicequestora Schilirò costretta a ricevere il Green Pass