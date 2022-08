**Nucleare: Azione, 'mappa siti? Fake news di Europa Verde'** (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "La 'mappa segreta' dei siti nucleari presentata oggi da Bonelli? C'è n'è anche una delle uova di Pasqua portate dal Bianconiglio. Ed è certamente più veritiera di questa Fake news creata da Europa Verde". Così da Azione commentano la mappa di 14 siti nucleari di cui oggi ha parlato Angelo Bonelli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "La 'segreta' deinucleari presentata oggi da Bonelli? C'è n'è anche una delle uova di Pasqua portate dal Bianconiglio. Ed è certamente più veritiera di questacreata da". Così dacommentano ladi 14nucleari di cui oggi ha parlato Angelo Bonelli.

PagellaPolitica : Il leader di @Azione_it @CarloCalenda ha ragione quando scrive che l’Italia è l’unico Paese membro del G7 che non u… - Azione_it : Basta con l'ambientalismo dei 'no a tutto'. Il nucleare è una fonte energetica sicura, pulita e necessaria per ragg… - poppackers : @luisellacost @Guido07261 @Cartabiancarai3 Programma di Azione il Nucleare è strategia di lungo termine per arrivar… - Parlamenteide : Ore 17:05 - Nucleare, Azione: 'Mappa Europa Verde fake news' - Giacometta3 : RT @loreboldo: @Azione_it @MatteoRichetti @InOndaLa7 @La7tv Ottimo lavoro @MatteoRichetti nel presentare nel merito i dati relativi al nucl… -