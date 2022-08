Non è facendo votare i sedicenni che la politica si occuperà dei giovani (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – In piena campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre, torna nel dibattito pubblico la proposta politica, abbracciata praticamente da tutti i partiti in corsa, di abbassare l’età del diritto di voto a 16 anni. La politica così mostra la sua volontà di schierarsi dalla parte dei giovani, sostenendo che è arrivato il momento di “sostenere le generazioni future affinché abbiano un peso maggiore sulle decisioni del presente” e riescano ad incidere sempre di più. Peccato che la politica italiana tutto ha fatto negli ultimi trent’anni tranne che prendere le parti dei giovani, tutto tranne che pensare al futuro della nostra nazione. La delega democratica due anni prima non favorirà i giovani La questione politica da affrontare non è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago – In piena campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre, torna nel dibattito pubblico la proposta, abbracciata praticamente da tutti i partiti in corsa, di abbassare l’età del diritto di voto a 16 anni. Lacosì mostra la sua volontà di schierarsi dalla parte dei, sostenendo che è arrivato il momento di “sostenere le generazioni future affinché abbiano un peso maggiore sulle decisioni del presente” e riescano ad incidere sempre di più. Peccato che laitaliana tutto ha fatto negli ultimi trent’anni tranne che prendere le parti dei, tutto tranne che pensare al futuro della nostra nazione. La delega democratica due anni prima non favorirà iLa questioneda affrontare non è ...

