Non è bastata, al giornalista Marco Rizzo, una "foto con capelli" per evitare la shitstorm (Di mercoledì 31 agosto 2022) Quando si parla di analfabetismo funzionale, potete sicuramente mostrare questo semplice caso di scuola. Mettiamo che Marco Rizzo – leader del Partito Comunista ed esponente di spicco di quel movimento conosciuto con il termine rossobrunismo – scriva un tweet molto brutto dopo la morte di Michail Gorbaciov. Marco Rizzo è molto conosciuto, ha una grande esposizione mediatica, frequenta le stanze della politica da anni: il suo volto è bene impresso nella mente dell'elettore medio. Mettiamo, ancora, che esista un altro Marco Rizzo, giornalista e molto attivo su Twitter. Quanto ci scommettete che orde di analfabeti funzionali arriveranno sotto al suo profilo a insultarlo per il tweet scritto da qualcun altro? E, in effetti, è quello che è successo.

