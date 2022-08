No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Circola lo screenshot di un testo ripreso dal sito del Senato dove si accusa Enrico Letta e il Partito Democratico di voler legalizzare la pedofilia. Nei post social non viene riportato un link al sito del Senato, impedendo di fatto agli utenti di verificare in prima persona. A Open Fact-checking ci eravamo già occupati di quel testo, in quanto diffuso nel 2020 per accusare l’allora Governo Conte II di voler legalizzare la pedofilia mentre era in corso la crisi pandemica Covid-19. Per chi ha fretta Accusano il Partito Democratico di aver tentato di legalizzare la pedofilia attraverso una proposta al Senato. Lo screenshot del testo del Senato era circolato nel 2020 accusando il Governo Conte II di voler ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Circola lo screenshot di un testo ripreso dal sito del Senato dove si accusae il Partito Democratico di volerla. Nei post social non viene riportato un link al sito del Senato, impedendo di fatto agli utenti di verificare in prima persona. A Open Fact-checking ci eravamo già occupati di quel testo, in quanto diffuso nel 2020 per accusare l’allora Governo Conte II di volerlamentre era in corso la crisi pandemica Covid-19. Per chi ha fretta Accusano il Partito Democratico di aver tentato dilaattraverso unaal Senato. Lo screenshot del testo del Senato era circolato nel 2020 accusando il Governo Conte II di voler ...

