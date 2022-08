‘Nndrangheta A Perugia Briziarelli | fenomeno senza confini territoriali

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “La notizia uscita questa mattina relativa al riferimento della predella ‘ndrangheta in Umbria, contenuto nella sentenza di primo grado che conferma l’impianto accusatorio del procuratore Gratteri, è un monito importante. È fondamentale non abbassare la guardia nel settore della ricostruzione post terremoto, così come in altri settori”. Sono le parole di Luca, Senatore della Lega. Il Vicepresidente della Commissione Bicamerale di inchiesta sugli Ecoreati spiega che “quella contro le mafie è una battaglia che ci deve vedere uniti, al di là dei colori politici, in cui ciascuno deve dare il proprio contributo. Dalla ricostruzione alla gestione del ciclo dei rifiuti fino a tutti gli appalti, l’attenzione deve essere massima come il rigore nel contrastare questoche non ha...