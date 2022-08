Niente funerali di Stato per Gorbaciov. Putin: «Un leader influente, ha saputo affrontare grandi sfide» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non ci saranno funerali di Stato per l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov, morto ieri sera all’età di 91 anni. L’indiscrezione è arrivata dall’agenzia stampa russa Interfax, che cita due fonti. Oggi, 31 agosto, il presidente russo Vladimir Putin – nel telegramma di condoglianze inviato alla famiglia di Gorbaciov – ha definito l’ex leader dell’Urss «un politico e uno statista che ha avuto una influenza importante sulla Storia del mondo». Gorbaciov «ha dovuto affrontare grandi sfide in politica estera, nell’economia e nella sfera sociale, capiva profondamente che le riforme erano necessarie e cercava di proporre le proprie soluzioni a problemi scottanti», si legge ancora nel messaggio che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non ci sarannodiper l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica Mikhail, morto ieri sera all’età di 91 anni. L’indiscrezione è arrivata dall’agenzia stampa russa Interfax, che cita due fonti. Oggi, 31 agosto, il presidente russo Vladimir– nel telegramma di condoglianze inviato alla famiglia di– ha definito l’exdell’Urss «un politico e uno statista che ha avuto una influenza importante sulla Storia del mondo».«ha dovutoin politica estera, nell’economia e nella sfera sociale, capiva profondamente che le riforme erano necessarie e cercava di proporre le proprie soluzioni a problemi scottanti», si legge ancora nel messaggio che ...

