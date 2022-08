Nicole Kidman irriconoscibile: il cambio look torna alle origini (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nicole Kidman non smette mai di stupire e, scelta come fashion icon dal magazine Perfect, ha posato sfoggiando un nuovo hair look pronto a dettare tendenza: non soltanto per il colore, ma anche per il taglio asimmetrico. Nicole Kidman è un’attrice che ama cambiare pelle, segue la scia delle tendenze e talvolta ne detta anche di nuove. E anche questa volta ha scelto di seguire una strada tutta sua, mostrando un fisico ben allenato e un taglio di capelli provocatorio che la rende irriconoscibile. Eppure, al tempo stesso, l’attrice sembra tornare sui propri passi rispolverando le origini. I primi successi sono arrivati in film come Eyes Wide Shut, ma nelle pellicole precedenti Nicole Kidman ha mostrato ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 31 agosto 2022)non smette mai di stupire e, scelta come fashion icon dal magazine Perfect, ha posato sfoggiando un nuovo hairpronto a dettare tendenza: non soltanto per il colore, ma anche per il taglio asimmetrico.è un’attrice che ama cambiare pelle, segue la scia delle tendenze e talvolta ne detta anche di nuove. E anche questa volta ha scelto di seguire una strada tutta sua, mostrando un fisico bennato e un taglio di capelli provocatorio che la rende. Eppure, al tempo stesso, l’attrice sembrare sui propri passi rispolverando le. I primi successi sono arrivati in film come Eyes Wide Shut, ma nelle pellicole precedentiha mostrato ...

